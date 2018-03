A direção da Associação Portuguesa de Cortiça (APCOR) vai continuar a ser presidida por João Rui Ferreira para o terceiro mandato de três anos, em representação da empresa Waldemar Fernandes da Silva SA.



“Suportar o sucesso alcançado nos últimos anos e responder à preferência de milhões de consumidores em todo o mundo, bem como todas as oportunidades que se têm aberto para a cortiça nos mais diversos sectores é o grande desafio, e desafio de enorme responsabilidade, que se coloca a esta direção para o próximo triénio. A motivação é grande e vamos dar continuidade às ações de valorização da imagem da cortiça a nível mundial bem como apoiar a modernização e capacitação das empresas para dar resposta nas mais diversas áreas de atuação. Já na fileira florestal, daremos uma atenção redobrada a todos os esforços que privilegiem o desenvolvimento do montado de sobro, alargando a exploração a outras zonas do país”, referiu João Rui Ferreira, citado numa nota de imprensa relativa à tomada de posse.



Segundo a APCOR, o setor da cortiça, que tem o seu principal núcleo de indústria transformadora em Santa Maria da Feira, "está a viver um período de grande expansão e de reconhecimento internacional, mostrando claramente ser a preferência da larga maioria dos produtores de vinho em todo o mundo. Esta preferência materializa-se em aumentos médios anuais das exportações na ordem dos 4,5%, durante os últimos 9 anos."



Fundada em 1956, a APCOR é hoje a única associação patronal do setor em Portugal.



Sediada no coração da indústria da cortiça, no concelho de Santa Maria da Feira, representa atualmente 278 empresas - responsáveis por 80% do volume total de negócios do sector e 85% das exportações portuguesas de cortiça.