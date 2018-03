A Sorgal, com instalações em Ovar, figura entre os vencedores do Prémio Nacional de Agricultura.



A empresa de farinhas para animais do grupo Soja de Portugal foi distinguida com o galardão numa iniciativa do banco BPI e do Grupo Cofina patrocinada pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.



António Isidoro, CEO da Soja de Portugal, mostrou-se orgulhoso na hora de receber a distinção: “Este prémio é um reconhecimento dos nossos clientes, nacionais e internacionais ao longo de quase 75 anos. Trabalhamos para eles, queremos fazer mais e melhor, para continuarmos a merecer a confiança de todos”, refere nota de imprensa.



Na 6ª edição do Prémio Nacional de Agricultura foram registadas 1.268 candidaturas, entre as quais a Sorgal se destacou. Na escolha do vencedor o júri valorizou a aposta no aumento de competitividade, inovação e internacionalização dos produtos nacionais.



A Soja de Portugal é um grupo empresarial do setor da indústria agroalimentar, que opera nas áreas de nutrição animal, carne de aves, recolha, tratamento e valorização de subprodutos de origem animal.