Linhas do Norte e do Vouga vão sofrer intervenções (Ag. Lusa) 15 mar 2018, 14:51 O gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas garantiu esta quinta-feira que o troço da Linha do Norte, entre Ovar e Gaia, vai ser intervencionado no âmbito do Plano Ferrovia 2020.



"A modernização da Linha do Norte, no âmbito do plano Ferrovia 2020, integra várias renovações integrais de via (RIV), com substituição total de balastro, travessas e carris", duas das quais dizem respeito ao troço Ovar-Gaia (ler artigo).





Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)