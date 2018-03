"Luís Montenegro só não está aqui porque não quer" - Salvador Malheiro (PSD) 15 mar 2018, 14:04 Salvador Malheiro dá-se por satisfeito com o consenso gerando torno da sua recandidatura à liderança da distrital do PSD.



"Houve um esforço nosso de tentar fazer pontos com quem concorreu anteriormente contra nós, isso foi conseguido. Estamos para trabalhar em prol de todos, queremos abrir ainda mais o partido à sociedade, trazer os melhores para o nosso partido", disse ao princípio da tarde numa conferência de imprensa para apresentar a única lista que irá disputar as eleições no próximo sábado.



O edil deu exemplos, como a inclusão de Santos Sousa, ex-presidente da Câmara da Murtosa, e da deputada Susana Lamas, que foram apoiantes de Ulisses Manuel.



Já as críticas ouvidas à forma como a distrital tem sido dirigida, assumidas publicamente por Pinto Moreira, presidente da Câmara de Espinho, queixando-se inclusivamente da existência de ´sindicatos´ de voto em Aveiro e Ovar que garantem a eleição da lista proposta, Salvador Malheiro preferiu não comentar "estados de alma, embora sejam legítimos".



"Foram feitos convites junto da concelhia de Espinho, como o Luís Montenegro, que só não está aqui porque não quer. Mas revelou uma atitude de conciliação, que gostava de enaltecer", vincou, garantindo que o PSD no distrito "está coeso e unificado".



O ex-líder parlamentar, que anunciou a saída da Assembleia da República após a eleição de Rui Rio para a presidência do PSD, esteve à frente da lista nas últimas legislativas, em coligação com o CDS.



Salvador Malheiro não quis, por agora, adiantar se vai ser escolhido um novo cabeça de lista. "É um processo que vamos agora iniciar, a nossa preocupação é contribuir ao máximo para que o programa eleitoral do partido vá ao encontro das pessoas, também com ênfase nas necessidades dos aveirenses. Sobre a lista está tudo em aberto, assim como se vamos ou não em coligação, existem vantagens e desvantagens, dependerá do contexto e situação política do momento. Vemos com bins olhos que o CDS cresça, mas o mais importante é que o PSD cresça. Vamos aguardar".



O autarca de Ovar, atualmente vice-presidente reafirmou que não irá concorrer a deputado, honrando o compromisso com os munícipes.



Na lista de continuidade, existem algumas mudanças por razões de limite de mandatos. Um dos casos é a entrada de Jorge Campino (presidente da mesa da assembleia distrital) para substituir António Topa.



Vitor Martins (Aveiro) e Rui Dias (Ílhavo) continuam como vice-presidentes. Notícias Relaccionadas 16 fev 2018, 09:40 Pinto Moreira diz que "não há condições de igualdade" no PSD distrital (DA)

