A antiga Fábrica de Papel de Valmaior 15 mar 2018, 11:49 O Município de Albergaria-a-Velha, em parceria com a Universidade de Aveiro, organiza a 20 de março, pelas 14h30, um seminário sobre Património Industrial, inserido nas comemorações do Ano Europeu do Património. O seminário tem como objetivo discutir a importância de preservar o património como elemento dinamizador da economia e da sociedade, através do seu potencial direto e indireto. É o primeiro de um ciclo a decorrer em vários concelhos com quais a Universidade de Aveiro tem parcerias, tendo cada evento um tema específico. Em Albergaria-a-Velha, vai-se falar sobre a Antiga Fábrica de Papel de Valmaior na Biblioteca Municipal. Tendo começado a laborar em 1872, a Fábrica de Papel de Valmaior foi uma das primeiras empresas industriais a instalarem-se no Concelho, com a mais moderna maquinaria existente na Europa. Dois anos após o início de atividade, já empregava 120 trabalhadores, que transformavam caruma e serradura de pinheiro em papel, que depois era utilizado em diversas publicações periódicas e jornais, como O Século. A fábrica fechou portas em 1999. O seminário vai contar com as intervenções de Delfim Bismarck, Historiador e Vice-Presidente do Município de Albergaria-a-Velha, Cláudia Redondo, Investigadora do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro (UA), e Alice Tavares, Arquiteta e Investigadora no Departamento de Engenharia Civil, também na universidade aveirense. O debate é moderado por Ana Veloso, professora no Departamento de Comunicação e Arte da UA. A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória para biblioteca@cm-albergaria.pt.



