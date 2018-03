Há processos de reconciliação que são fundamentais não só para a estrutura interna do partido, mas também para a regularização da sua relação com o espaço público.



Gonçalo Gonçalves *



Na moção política que apresentámos, identificamos como objetivo claro “trabalhar em conjunto para que cada vez mais simpatizantes se tornem aderentes e para que todas e todos se envolvam, de facto, na atividade do partido.” Parece-nos evidente que o crescimento do Bloco, a nível local, se deve orientar em função da identificação de todas e todos aqueles que, de algum modo, se mostram próximos de algumas das ideias e causas do partido, retomando aliás o manifesto fundador, que identificava que “as novidades no universo das esquerdas vêm passando em boa medida ao lado das suas esferas políticas organizadas”(1). Precisamos assumir o carácter agregador do Bloco que, sendo partido político, não pretende replicar as lógicas de funcionamento fechado e monolítico, habitualmente associadas a estas formas de participação e organização.



O desafio que deu origem ao Bloco— “abrir o diálogo político e cultural à esquerda e dar-lhe continuidade [face à] exigência de uma esquerda que consiga, a um tempo, ser plural, combativa e influente”— era, assumidamente, um desafio de uma geração, pelo menos, que reconhecia as limitações dos sectarismos que espartilharam e limitaram o campo de acção das forças que, neste novo espaço e modelo de organização, encontraram um lugar comum. Um lugar que permitia a muitos dizer que “a liberdade está a passar por aqui” e a acreditar que era possível “começar de novo”.



Na verdade, as novidades no universo das esquerdas vêm passando em boa medida ao lado das suas esferas políticas organizadas: elas podem encontrar-se no activismo cívico que se continua a desenvolver nos diferentes movimentos sociais, como herança da revolução e urgência de cidadania; é patente na reflexão sobre a vida nacional que tem vindo a ser realizada por intelectuais críticos e se apresenta como indispensável à construção de novas respostas perante novos e velhos problemas; e verifica-se ainda na combatividade e património de inovação propositiva revelado por correntes de esquerda radical e socialista.



Com os limites que cada um encerrará, é indispensável abrir o diálogo político e cultural à esquerda e dar-lhe continuidade. Porque a exigência de uma esquerda que consiga, a um tempo, ser plural, combativa e influente, pode não ter prazo para nascer, mas nem por isso deixa de ser menos indispensável a quantos queiram romper com o rotativismo ao centro que envenena a vida política portuguesa.



De 1999 até hoje, a história do Bloco de Esquerda faz-se de naturais avanços e recuos nesse projeto abrangente e mobilizador. Os movimentos fundadores trilharam os seus próprios caminhos na compreensão do seu novo espaço e das relações dentro e fora do Bloco. O salutar exercício da expressão de opinião e do debate franco alimentou um processo de crescimento contínuo e de aprendizagem. As tendências, com o seu espaço estatutário próprio, contribuíram para a definição deste espaço diverso e plural e as estruturas pré-existentes foram apoios fundamentais para a salvaguarda de alguma implantação local.



19 anos depois da sua fundação, o Bloco pode e deve orgulhar-se do caminho percorrido e do seu notável crescimento, mas deve também olhar à sua volta e perceber em que medida é que o seu crescimento eleitoral se reflecte no alargamento da sua base de apoio a nível nacional e local e que sinais e estratégias correspondem a crescimentos sustentados e sustentáveis.



A esse título, dizer que o Bloco de Esquerda tem ainda muito caminho a fazer na política local, em geral, e na implantação autárquica, em particular é constatar o óbvio. Em Aveiro, como no resto do país, foram precisos alguns anos para que se conseguisse apresentar um primeiro projeto autárquico (em 2005) e o processo de apresentar candidatos a todas a freguesias exigiu as melhores energias de todas e todos, aderentes e simpatizantes. E é ainda evidente que o crescimento do apoio às propostas locais do Bloco não acompanha o crescimento do apoio às suas propostas nacionais. Com os melhores resultados de sempre nas legislativas de 2015 e nas autárquicas de 2017, o Bloco recolhe o apoio de mais de 4600 eleitores no concelho, nas eleições legislativas, e menos de 3000 nas eleições para a Assembleia Municipal (o melhor resultado das autárquicas). Um desfasamento natural, mas que nos deve incentivar a refletir sobre a natureza das propostas locais e da sua comunicação.



E qualquer um destes resultados, comparado com o universo de aderentes, que não excede os 200 à escala do concelho, deve também justificar algumas questões:



- qual o perfil dos atuais aderentes do Bloco de Esquerda?

- quantos antigos aderentes, alguns deles com forte perfil público, se afastaram e porquê?

- quantos simpatizantes e eleitores do Bloco que cumprem todos os requisitos para aderirem, preferem adiar esse compromisso e porquê?

- que contributo podem dar os não-aderentes na construção do percurso do Bloco, em Aveiro?



Não podemos presumir ter respostas para todas estas questões, mas preocupamo-nos verdadeiramente com cada uma delas, porque cada uma representa gente concreta com contributos válidos, legítimos e necessários para um Bloco de Esquerda mais forte em Aveiro. Por um lado, acreditamos verdadeiramente que há processos de reconciliação que são fundamentais não só para a estrutura interna do partido, mas também para a regularização da sua relação com o espaço público. Por outro, sentimos a urgência duma atitude proactiva da estrutura local do Bloco no sentido de procurar canais de diálogo construtivo com sectores da sociedade e protagonistas de ação cívica que, independentemente das suas filiações partidárias, contribuem, na prática, para a discussão e construção participada de políticas públicas locais.



Um Bloco de Esquerda mais liberto de formulações ideológicas dogmáticas, mais próximo dos problemas e do discurso das populações, mais presente nas lutas e dinâmicas cívicas da cidade, menos hostil e mais capaz de valorizar os sinais positivos (mesmo que frágeis) que surgem no nosso espaço público, será certamente, uma organização mais geradora de empatia, mas próximas e mais útil. Uma organização à qual fará cada vez mais sentido pertencer, além do ocasional voto de confiança.



* Candidato da lista B nas eleições para a concelhia do BE



(1) Manifesto Fundador “Começar de Novo” (1999)