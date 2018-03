O Festival Vagos Metal Fest 2018, agendado para 9 a 12 de agosto, vai ter um palco para bandas da região de Aveiro.



A confirmação surge no protocolo entre o município local e a empresa promotora do evento anualm que incluiu uma adenda para mostrar projetos musicais em início de carreira.



Para tanto, será colocado um novo palco "destinado a acolher, gratuita e prioritariamente, as bandas da Região de Aveiro que se enquadrem no espírito do festival" e estejam a dar os primeiros passos, dando-lhes a "oportunidade única" de terem condições para se apresentarem ao vivo, aproveitando também o público presente.



A empresa promotora ficou de assegurar os meios técnicos para a atuação, selecionar os grupos eleitos em função da sua qualidade e fazer divulgação promocional.



A Câmara e a União de Freguesias de Vagos e Santo António terão de contratar os palcos e estruturas diversas para os espetáculos, assim como a equipa de segurança privada.



Vagos pretende, assim, continuar a manter "um dos maiores festivais de Verão dedicado à música Heavy Metal" que remonta a 2009 e é já relevante, não só no plano musicial, como pelo "um impacto direto na economia do concelho" ao arrastar milhares de pessoas.

Um inquérito realizado na edição de 2017 levou a concluir que a opinião da maioria dos munícipes (70%) é muito positiva, justificando-se, assim, um incentivo para a continuidade do festival.



A edição de 2018 terá mais um dia de concertos. A banda britânica Cradle of Filth figura como cabeça de cartaz. Destaque ainda para os portugueses In Vein. O programa inclui, entre outros, Sinister, Bölzer, Attic, Gwydion e Blame Zeus. 33 bandas devem passar pelos dois palcos.