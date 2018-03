O Bloco de Esquerda Ovar anunciou hoje que está "a preparar" propostas no âmbito do abastecimento de água e saneamento básico "que visem a promoção de práticas mais ecológicas, sustentáveis, socialmente justas e equitativas para os munícipes."



A Assembleia Municipal de Ovar realiza a 5 de março chumbou, com os votos da maioria PSD, uma proposta de recomendação ao executivo "no sentido de reduzir o custo dos serviços de distribuição de água, saneamento e recolha de resíduos sobre as famílias do município".



O Bloco justifica as medidas pelo recente aumento da fatura da água, "em virtude da alteração das taxas de recolha dos resíduos sólidos urbanos, imputando maiores custos aos munícipes", bem como "a denúncia recebida sobre resistência injustificada na aplicação de tarifas reduzidas nos serviços de água e saneamento" por parte da Águas da Região de Aveiro (AdRA).



A proposta defendia que é necessário "ajudar a reduzir a fatura dos munícipes", recomendando, entre outras, "a adoção de tarifários reduzidos (tarifa social e tarifa de famílias numerosas) para a recolha de resíduos sólidos urbanos, tal como previsto no caso de águas e saneamento" e "uma atuação proactiva da Câmara Municipal de divulgação ampla dos tarifários existentes, procedimentos para solicitação de alteração de tarifário, critérios de elegibilidade e entidades reguladoras e fiscalizadoras a quem os munícipes pudessem recorrer em caso de recusa injustificada."