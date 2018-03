São Jacinto: Identidade de povoação piscatória que se entrecruza com a presença militar 14 mar 2018, 13:37 O Regimento de Infantaria Nº 10 de São Jacinto assume- se como espaço primordial para a materialização de um projeto de Turismo Militar.



Coronel Costa Santos *



O Regimento de Infantaria N.º 10 dispõe do Espaço Memória o qual pode ser visitado pela Comunidade Civil mediante solicitação prévia (ver reportagem do site Operacional).



Nesse espaço está representada a história da Unidade desde 1918. É ainda possível que entidades civis, como escolas, escuteiros ou outras solicitem a execução de atividades no interior do RI10, mediante as nossas capacidades e sem comprometer o treino operacional.



O complexo militar de São Jacinto é atualmente uma unidade territorial do Exército Português, denominada por Regimento de Infantaria N.º 10. O seu percurso ao serviço das Forças Armadas, iniciado em 1918, aquando da instalação da base de Aviação Naval Francesa, num contexto de Grande Guerra, prolonga-se por um século, afirmando este equipamento militar como uma referência de Aveiro.



No ano de 2018 comemora-se o Centenário da Presença Militar em São Jacinto, que se iniciou, como já foi referido, como uma Base Aeronaval Francesa, tendo posteriormente e desde 1918 até 1952 pertencido à Aviação Naval Portuguesa. Em 1952, com a criação da Força Aérea, a Escola passa para o controlo deste novo ramo das Forças Armadas Portuguesas e passa a designar-se Base Aérea n.º 5. Em 1978 foi criada a Base Operacional das Tropas Paraquedistas N.º 2 (BOTP2) e o Aeródromo de Manobra N.º 2 (AM2), tendo sido colocados neste aquartelamento as Forças Paraquedistas.



Em 1 de Janeiro de 1994 no âmbito do processo de reorganização das Forças Armadas Portuguesas, dá-se a extinção do Corpo de Tropas Paraquedistas na Força Aérea e a criação do Comando de Tropas Aerotransportadas (CTAT) no Exército Português.



Desde 01 de Julho de 2006, com a nova Lei Orgânica do Exército aprovada, a Área Militar de São Jacinto (AMSJ) passou a designar-se RI10, dependendo da BRR.



Desde 1996 já participou em diversos teatros de operações, Bósnia (1996, 1999 e 2005), Timor-Leste (2000 e 2002), Afeganistão (2007) e Kosovo (2010, 2013 e 2016).



Serviram os parágrafos anteriores para comprovarem a caraterística única do Regimento de Infantaria N.º 10, sendo a única Unidade que já pertenceu ao três Ramos das Forças Armadas.



O facto é reforçado pelas características únicas da sua geolocalização e pela marca que confere à comunidade de São Jacinto cuja identidade como povoação piscatória se entrecruza com a presença militar.



O acesso privilegiado ao mar e à ria, a sua integração numa área de salvaguarda de biodiversidade - a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto -, a existência de um conjunto de equipamentos culturais, desportivos e recreativos nas imediações, para além da zona balnear de excelência constituem, conjuntamente com o próprio complexo militar, os recursos centrais que resultam na criação de produtos e de bens de valor acrescentado para as entidades envolvidas e para Aveiro.



Alias, a expressar a crescente afirmação do "Turismo Militar" e como forma de reforçar a necessidade da colaboração e intervenção das instituições para a sua operacionalização, o conceito foi incluído, enquanto projeto para o desenvolvimento de destinos turísticos, no "Plano Estratégico Nacional do Turismo - Revisão do plano de desenvolvimento do turismo no horizonte de 2015".



O Regimento de Infantaria N.º 10 de São Jacinto consubstancia esses princípios e assume- se como espaço primordial para a materialização de um projeto de Turismo Militar para a região de São Jacinto, potenciando o mesmo através de:



- Aproximação do turismo das estruturas militares às novas experiências através da criação de condições para a oferta de novos produtos turísticos no âmbito do turismo militar através do uso de equipamento militar e memória de eventos e factos histórico militares;



- A potencialização do Regimento de Infantaria N.º 10 numa lógica de abertura à comunidade civil para visitação do espaço, aliando o turismo, nomeadamente o de aventura às experiências e vivências militares;



- Abertura do Regimento de Infantaria N.º 10 à comunidade civil para visitar o seu espaço, nomeadamente o Espaço Memória, partilhando a história desta Unidade de caraterísticas históricas únicas, uma vez que já pertenceu aos três Ramos das Forças Armadas.



