O Baga Grande Cuvée 2013, das Caves da Montanha, Anadia, venceu a Medalha de Ouro na Feira Prodexpo 2018, a maior feira de bebidas da Rússia, que decorreu recentemente em Moscovo, informou hoje a empresa.



"Este espumante, produzido na Bairrada, recebeu a distinção máxima do júri, a quem surpreendeu com a sua cor amarelo esverdeado e tonalidade salmonada, convencendo ainda o painel de especialistas com o seu aroma que provoca sensações mistas entre um leve sabor a tosta e a geleia, mas com um final fresco", refere o comunicado.



Para o painel de provadores da Prodexpo 2018, as notas que ficaram na boca e valeram as votações que levaram à medalha e ouro, foram de bastante fruta para um espumante cremoso e elegante.



Produzido com uvas da casta Baga pelos enólogos Bruno Seabra e António Selas nas Caves da Montanha, o Grande Cuvée 2013 é feito através do Método Clássico, em bica aberta e fermentação em Inox com temperatura controlada, sendo a sua segunda fermentação, já em Garrafa, nos corredores das caves em estágio superior a três anos.



Produzido pelo maior produtor de espumantes da Bairrada, a Caves da Montanha, o Grande Cuvée está à venda nas Lojas Continente.



Situada na Bairrada, numa das zonas mais tradicionais de vinhos em Portugal, a Caves da Montanha é uma companhia de bebidas Portuguesa fundada em 1943 e que, ao longo destes quase 75 anos, sempre se pautou pela mesma visão: a qualidade dos seus produtos e o enfoque nos seus clientes, sendo disso prova os inúmeros prémios ganhos ao longo dos anos.



A Caves da Montanha dedica-se à produção, divulgação e distribuição de vinhos e licores de alta qualidade: Espumantes, Vinhos de diversas regiões demarcadas, Bebidas Espirituosas, Licores e Aguardentes.