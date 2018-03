A iniciativa “Pelos Caminhos de Oliveira” vai ter a sua primeira edição deste ano na vila da Palhaça, no dia 18, para mais uma corrida e caminhada com o objetivo de promover a prática desportiva e modos de vida mais ativos e saudáveis.A receção aos participantes, que terá lugar junto ao Pavilhão da ADREP, está marcada para as 9h30, seguindo-se o impreterível período de aquecimento, às 10h00.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, implementada pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC) local, regressa no dia 29 de abril, na Freguesia de Oliveira do Bairro, 24 de junho, na União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, e 29 de julho, na Freguesia de Oiã.

As inscrições são gratuitas e obrigatórias e podem ser feitas através de formulário on-line disponibilizado na página de facebook do Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro, via e-mail (parquedesportivo@cm-olb.pt) ou contacto telefónico (234 732 120).



