Espaço da Bicicleta abre na UA 14 mar 2018, 09:37 O Espaço da Bicicleta, interface do projeto UAUBIKE com a comunidade académica da Universidade de Aveiro (UA), vai abrir a 16 de março, às 15h00, na Zona Técnica Central do Campus de Santiago, loja 27 por baixo do edifício dos Serviços de Ação Social e do Refeitório de Santiago. Entre outras valências, esta estrutura vai funcionar como local de esclarecimento e apoio à manutenção e reparação de bicicletas - através do Núcleo da Bicicleta da AAUAv (NBicla) – de membros da comunidade académica utilizadores do sistema UAUBIKE e utilizadores de bicicletas próprias. A criação do Espaço da Bicicleta é possível após a assinatura de um protocolo, a 23 de fevereiro, entre a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) e a Reitoria da UA. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

