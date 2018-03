Uma escriturária confessou, esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro, o desvio de quase 10 mil euros quando trabalhava num escritório de solicitadores.



A arguida responde criminalmente por crime de abuso de confiança, na forma continuada, tendo já chegado a acordo com os lesados para compensação financeira.



Ao depor no início do julgamento, a mulher assumiu por inteiro o desfalque das quantias que eram entregues por pessoas alvo de penhoras.



Dificuldades económicas graves foram a justificação dada para ficar com as verbas. "É verdade, assumo tudo. Estava financeiramente muito mal, ia tirando à medida que necessitava, pensando que poderia repor quando recebia o ordenado. Mas tornou-se uma bola de neve e depois fui despedida", contou.



Depois de algum tempo desempregada, a arguida voltaria a arranjar emprego na área da contabilidade.



Os desvios, de quantias que por vezes chegavam às centenas de euros, ocorreram entre 2006 e 2009.



A mulher aproveitou-se do facto de ter a tarefa de receber cheques e depositá-los.



O processo conta com uma outra arguida que esteve ausente por motivos de saúde.