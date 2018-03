Santa Maria da Feira irá lançar, esta quinta-feira, um projeto piloto de “Gestão de combustíveis florestais com recurso a cabras sapadoras”, de acordo com um programa incentivado pelo Governo.



Segundo a edilidade, o uso do gado caprino com aqueles fins será implementado ao longo de três meses na freguesia de Fiães, em terreno cedido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, envolvendo cerca de 30 animais.



"Com este projeto-piloto, proposto à Câmara Municipal por uma engenheira zootécnica, pretende-se efetuar um estudo científico que fundamente a criação do serviço de gestão de combustíveis com recurso a animais, neste caso cabras", refere um comunicado.



O projeto conta com a parceria da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM).