Recarga de areias no litoral de Aveiro é exemplo a seguir no país - ministro do Ambiente 13 mar 2018, 18:37 A maior recarga dunar do país vai avançar, com dois milhões metros cúbicos de areias, para proteger os pontos negros da erosão costeira da região de Aveiro.



Uma intervenção que serviu para o ministro do Ambiente decretar a prioridade da política do Governo: mais areia e menos obras pesadas.



"Não temos a mais pequena dúvida que a defesa da costa é uma tarefa ciclópica e não se faz construíndo esporões, como aconteceu ao longo dos anos com o resultado que temos: não protege o litoral. Vamos fazê-lo, ainda que fazendo algumas obras pesadas aderentes, paralelas ao mar, a encher sucessivamente as praias com areia. Quando o rio as traziam naturalmente não obrigava a intervenção humano, hoje obriga. A costa portuguesa é dos territórios da Europa aquele que está mais sujeito a alterações climáticas, temos de nos adaptar", disse José Matos Fernandes ao intervir em Ílhavo, onde decorreu a assinatura de contratos de investimento para várias empreitadas no país.



Um pacote de 47 projetos aprovados, e alguns já em curso, para um investimento de 110 milhões de euros - 88,5 milhões dos quais comparticipados por fundos europeus.



O Ministro do Ambiente assistiu à apresentação do plano de proteção do litoral costeiro, onde existem vários pontos negros que precisam de intervenção urgente para defender populações e bens.



As empreitadas vão decorrer de norte a sul do país em 65 km de faixa costeira.



Objetivo: manter o litoral como fonte de riqueza.



Uma das primeiras ações é a alimentação artificial do troço costeiro entre a Costa Nova e Vagueira, na Região de Aveiro, que tem sido fustigada pelo avanço do mar, e acautelar os efeitos das alterações climáticas.



São 14,5 milhões de euros de investimento para colocar a areia retirada das dragagens do Porto de Aveiro nas praias a sul. Os trabalhos são financiados pela própria autoridade portuária. A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que também esteve em Ílhavo, concordou com o envolvimento de outras administrações portuárias em trabalhos semelhantes onde haja necessidade de defender a costa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)