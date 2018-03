A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Regional do Centro, apreendeu em Ílhavo 13.770 Kg de bacalhau congelado, adianta um comunicado.



O produto estaria eviscerado e descabeçado "sem ter sido feito o aviso prévio à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária".



O valor total da apreensão ronda os 49.500 euros.



Uma ação de fiscalização dirigida a uma indústria de produtos da pesca, localizada no concelho de Ílhavo, com o objetivo de verificar as condições de produção e transformação de produtos da pesca congelados.



A brigada especializada das indústrias procedeu à instauração de um processo de contraordenação.



"Apurou-se ainda que este bacalhau foi congelado depois de ter sido adquirido no seu estado fresco, para ser escalado e salgado, sem rótulos e sem documentos, não sendo demostrada a sua rastreabilidade", refere o mesmo comunicado.



"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos e de forma a garantir a Segurança Alimentar dos produtos".