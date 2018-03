Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro ganha forma 13 mar 2018, 13:09 A proposta de Regulamento do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro entrou em período de discussão pública, após publicação de aviso no Diário da República.



Os interessados têm até dia 20 de abril para consultar o projeto de regulamento, disponível no site da Câmara Municipal e apresentar por escrito as observações ou sugestões que entenderem pertinentes, informa a edilidade.



"O Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro vem materializar aquela que é a vontade do Executivo Municipal, em permitir que os cidadãos tenham a oportunidade de, também eles, participarem na discussão política, nomeadamente na forma como a autarquia utiliza uma parte do seu orçamento de investimento", acrescenta o comunicado.



O projeto de regulamento em discussão pública prevê uma componente orçamental de 1% do valor do Plano Plurianual de Investimentos em vigor, que corresponde a cerca de 170.000€, para o financiamento dos projetos vencedores. Estes projetos serão inscritos, para concretização, no Orçamento Municipal para 2019.



No Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018, o Executivo inscreveu uma verba de 20.000€ para a implementação da iniciativa, em consultoria e desenvolvimento da plataforma eletrónica do orçamento participativo.

