O Teatro Aveirense celebrou na passada semana o seu 137º Aniversário, momento que assinalamos com a divulgação dos resultados da gestão do último ano.

As comemorações do Aniversário, que decorreram de 1 a 10 de março, demonstraram a tendência verificada nos últimos dois anos e nos dois primeiros meses de 2018.

Nos primeiros 10 dias de março o Teatro registou crescimento e fidelização de novos públicos, com várias sessões esgotadas e com um total de 1808 espetadores. “Foi uma celebração de afirmação no panorama nacional, através de um programa intenso, diversificado e de qualidade, suscetível de captar várias gerações”, afirmou José Pina.

O Diretor do Teatro Aveirense considera que “o envolvimento da comunidade assumiu um papel de destaque nas comemorações, fruto da aposta crescente no trabalho de envolvimento com o Município e de fidelização de públicos, marcas da estratégia de desenvolvimento do Teatro e da afirmação crescente da cultura, como fator estratégico de desenvolvimento do território”.

O 137º do Teatro Aveirense contou com um conjunto de 8 iniciativas, que abrangeram as áreas da música, da dança, do teatro, da performance e do cinema, com espectadores vindos de todo o país, especialmente da região centro e norte de Portugal. Da mesma forma, o ano de 2017 fica marcado para o Teatro Aveirense, por um crescimento efetivo no número de espetadores, tendo-se ultrapassado, pela primeira vez, a barreira das 50 mil entradas (50557 pessoas), que representou um aumento de quase 24% face ao ano anterior.

Desde a sua reabertura, em 2003, o Teatro Aveirense nunca tinha tido tantas visitas, o que fez aumentar também a receita de bilheteira em 12,7%, de 268 mil euros em 2016, para 302 mil euros em 2017.

De destacar ainda que em 2017 aumentaram o número de espectáculos, em quase 50%, de 161 em 2016, para 241 em 2017. Consequência do aumento da afluência foi também o crescimento ao nível de Sessões, pelo facto de existirem alguns eventos que esgotaram, obrigando o Teatro a realizar novas Sessões para garantir a satisfação do público interessado.

O sucesso obtido no último ano é fruto da aposta de querer fazer mais e melhor, do trabalho de planeamento, dinamização do espaço do Teatro Aveirense, que terá continuidade em 2018 e da estratégia política que soube tirar o melhor proveito do crescimento turístico e do interesse dos cidadãos em eventos culturais, para potenciar o que de melhor o Município e a Cidade de Aveiro têm para oferecer.

Depois de um ano excelente ano de 2016 em número de espectadores, com 40776 pessoas a assistir aos 161 espetáculos, o ano de 2017 continuou a confirmar a boa e evolutiva gestão do Teatro Aveirense. Este é o segundo ano consecutivo com aumento do número de assistências, tornando-se o melhor ano de sempre, desde a sua fundação, a 5 de março de 1881.

