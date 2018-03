Edição 2018 do Sweet Sugar Festival em Anadia 12 mar 2018, 22:06 O Centro de Alto Rendimento – Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia, recebe, de 16 a 18 de março (sexta-feira a domingo), a edição 2018 do Sweet Sugar Festival, um certame que conta com o apoio do Município de Anadia. O Sweet Sugar Festival é o maior evento de cake design realizado em Portugal, e pretende dar a conhecer o que de melhor se faz naquele âmbito, bem como nos domínios da pastelaria e da organização de festas. Durante os três dias de evento, serão apresentados, em dois palcos, demonstrações, workshops, palestras e concursos ao vivo, que contam com a participação dos melhores pasteleiros e cake designers nacionais. Do programa destacam-se, no sábado, dia 17, pelas 14h30, os concursos de Melhor Pão-de-Ló e de Melhor Folar de Portugal, uma iniciativa da ACIP - Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares. Às 22h00, terá lugar um jantar de networking. No domingo, dia 18, pelas 16h00, o ator e modelo Afonso Vilela, vencedor do programa da TVI “Masterchef Celebridades 2017”, irá demonstrar a preparação de um doce. O Sweet Sugar Festival decorre entre as 10h00 e as 22h00, na sexta-feira e sábado, e das 10h00 às 20h00, no domingo. Mais info www.sweetsugarfestival.com



