Museu de Ovar expõe esculturas do seu acervo 12 mar 2018, 22:01 A inauguração da exposição de esculturas do acervo do Museu de Ovar surpreendeu a generalidade dos presentes e das entidades convidadas com um autêntico “tesouro” que esteve guardado durante mais de meio século, nas precárias e acanhadas instalações desta instituição. A mostra de esculturas em “esbocetos” e originais, em gesso ou em bronze, com predominância dos anos 40, 50 e 60, permitiu conhecer várias histórias e curiosidades em muitas das obras expostas. Entre os autores das peças que ocupam três salas do Museu de Ovar até 7 de abril, destacam-se nomes de artistas escultores, como: Alberto Carneiro, Leopoldo de Almeida, Teixeira Lopes, José Rodrigues, Raúl Xavier, Carlos Amado, António Duarte, Henrique Moreira, Lagoa Henriques ou o escultor ovarense, natural de Arada, Luís de Matos, que como o diretor do Museu de Ovar, Manuel Cleto, realçou, “teve papel decisivo na preparação da exposição”, referindo-se ao contributo deste escultor ligado ao Museu desde muito jovem, como artista, na identificação de algumas obras do acervo e no “restauro” das que já mostravam sinais do tempo, para serem expostas com a desejada dignidade deste património escultórico, que no caso de alguns trabalhos, há mesmo uma relação “umbilical” com esculturas espalhadas pelo país, a exemplo da Câmara Municipal do Porto ou do Tribunal de Évora, cujos autores deram ao Museu de Ovar o privilégio de preservar tais memórias em gesso ou terracota.



