A Costa Verde anunciou hoje que foi o fabricante escolhido para remodelar quatro unidades hoteleiras do grupo Caesars Entertainment, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.



A empresa de artigos em porcelana (uso doméstico, hotelerio e decorativo) com instalações em Vagos "viu uma vez mais reconhecido o seu produto e qualidade" como "resultado dos enormes esforços de consolidação da marca" num mercado "altamente competitivo" como é os EUA.



A Costa Verde atuou em parceria com o seu distribuidor exclusivo Corby Hall, arrancando 2018 com um projeto muito próximo do meio milhão de euros.



A linha escolhida para o efeito foi a coleção Raio, desenvolvida pelo Studio Levien de Londres.



A partir do verão deste ano as unidades Caesars Las Vegas, com cerca de 4.000 quartos, Planet Hollywood Las Vegas, com mais de 2.500 quartos, Ballys Las Vegas e Paris Las Vegas com aproximadamente 3.000 quartos cada, irão realizar a sua operação com a porcelana da Costa Verde.



"Para breve fica a confirmação formal da adjudicação da compra igualmente da linha Raio, mas desta feita para o novo complexo Caesars Convention Center, também em Las Vegas, que irá contar com uma área total muito próxima dos incríveis 50.000 m2", refere a empresa.



O projeto Caesars Entertainment levou quase um ano de dura negociação, tendo nele participado os principais fabricante de porcelana a nível mundial.



Caesars Entertainment Corporation, anteriormente denominada Harrah´s Entertainment, é um importante grupo americano que opera hoje mais de 50 unidades hoteleiras e casinos, tendo a sua sede em Paradise, Nevada, sendo a maior operadora de casinos em todo o mundo.



A Costa Verde está hoje presente em mais de 50 países.

Este projeto mais recente vem no seguimento do importante trabalho desenvolvido nos Estados Unidos e da conquista de projetos tão emblemáticos como o Mandalay Bay ou mesmo o The Venetian, todos estes em Las Vegas, mas ainda outros espalhados pelo território americano, seja mesmo insular, como foi o caso do projeto Dusit Thani Guam Resort, na ilha paradisíaca do Pacifico de Guam.