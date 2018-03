A Câmara de Anadia deliberou, na sua última reunião, atribuir uma verba de mil euros a cada um dos quatro agrupamentos de escuteiros do concelho.



Os agrupamentos de Anadia, de Avelãs de Cima, de Sangalhos, e de São Lourenço do Bairro foram apoiados pela autarquia "tendo em conta o seu estatuto de associações de juventude, destinadas à educação integral de jovens e baseadas no voluntariado."



A edilidade aprovou ainda a atribuição de uma verba complementar de 500 euros a cada um dos agrupamentos "como reconhecimento pela sua participação nas muitas iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Anadia e, muito particularmente, pelo seu envolvimento nas ações relacionadas com o combate aos incêndios florestais."



No total, o apoio concedido pelo município de Anadia aos escuteiros do concelho chega aos seis mil euros.