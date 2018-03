Vítima de acidente com trator em estado grave 12 mar 2018, 16:49 Um acidente com um trator, na Mealhada, provocou ferimentos tidos como graves no condutor, de idade a rondar os 65 anos.



Os meios de socorro foram ativados pelas 15:45 para a freguesia da Vacariça.



Cinco viaturas e 13 efetivos permaneciam no local às 16:45, quando estava ainda a ser estabilizado antes de seguir para as urgências hospitalares de Coimbra consciente, mas com várias fraturas ao nível dos membros inferiores.



O acidente ocorreu fora de estrada, durante trabalhos agrícolas. O trator tombou, lateralmente, para uma ribanceira, tendo a vítima ficado presa.

