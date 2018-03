Aveiro reforça peso no CDS-PP de Assunção Cristas (Terra Nova) 12 mar 2018, 15:04 O distrito de Aveiro está representado em todos os órgãos eleitos no congresso do PP com destaque para a comissão política nacional, onde há 3 membros oriundos do distrito de Aveiro e a distrital realça esse momento.



Miguel Capão Filipe, Jorge Pato e Maria do Céu Marques são os três elementos que integram a equipa de Assunção Cristas como vogais da comissão política nacional (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)