As comemorações dos 100 anos da unidade militar de S. Jacinto, criada inicialmente como uma escola de aviação naval, que trouxe para Aveiro hidroaviões franceses, terão o seu ponto alto com a cerimónia de aniversário, agendada para 4 de abril.



Ao contrário de evocações anteriores, o Exército decidiu que o centenário deveria ser assinalado nas instalações que albergam o mítico Regimento de Infantaria 10, a base dos paraquedistas como é vulgarmente conhecida.



A base foi inaugurada a 1 de abril, que coincide com a páscoa, daí a opção do dia 4 de abril para a cerimónia principal "que, atendendo à data, impõe-se que seja no quartel", referiu o comandante, Coronel Costa Santos na apresentação do programa que inclui, para além de eventos lúdicos, uma componente histórica forte, nomeadamente uma conferência alusiva à presença do RI 10 na primeira guerra mundial e uma exposição.



A data, como sublinhou Ribau Esteves, presidente da Câmara, "é um momento muito especial" para o RI10 "nas suas múltiplas vidas, da Marinha, Força Aérea e Exército".



A autarquia e o Exército "apostam em manter uma muito boa relação, mais recentemente virada para o turismo militar" de uma presença "única".



Daí a presença do RI10 para figurar como "convidado de honra" da Feira de Março, o principal certame da cidade, que abre portas este mês.



As comemorações arrancam a 24 de março, prolongando-se até 15 de abril [consultar programa do centenário completo nas galerias relacionadas].

Discurso direto

Missão: “O RI10 tem a missão de aprontar o segundo batalhão de infantaria paraquedista, é a componente terrestre da Força de Reação Imediata. Começou o aprontamento para uma missão que vai ter em setembro no âmbito das Nações Unidas (…)”.



Turismo militar: “Estamos sempre disponíveis e agradecemos a presença das pessoas. Temos recebido grupos que alternam entre o museu e a Reserva das Dunas (…)”.



Pista civil: “Para já está dormente, mas com trabalhos simples poderá facilmente ficar operacional. A ideia não está colocada de parte (…)” - Coronel Costa Santos, comandante do RI10.

