Bombeiros do distrito continuam indisponíveis para o DECIF de 2018 12 mar 2018, 12:18 A Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que as corporações associadas continuam indisponíveis para tomar parte no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF de 2018.



As associações de bombeiros decidiram manter a posição de protesto assumida no final de fevereiro, após uma reunião realizada sábado passado.



A Federação de Aveiro considera que "até ao momento não existem respostas concretas pelo Governo às reivindicações da Liga dos Bombeiros Portugueses."



Ficou já agendada uma reunião para 07 de abrir próximo, "para nova deliberação".

