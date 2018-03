Guardas da GNR acusados de agressões e injúrias 12 mar 2018, 11:36 Dois militares da GNR acusados de agressões e injúrias remeteram-se ao silêncio no início do julgamento no Tribunal de Aveiro. Os Guardas, que prestam serviço no posto de Ílhavo, respondem por ofensas à integridade física e injúrias. A vitima, uma mulher, queixou-se de agressões e ameaças quando foi detida na sequência de um episódio de desentendimentos com familiares de uma idosa a quem dava apoio domiciliário. Os factos remontam a fevereiro do ano passado. ( em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

