A Segurança Social está a aceitar propostas, até 20 de março, para a venda de um terreno que fez parte dos estaleiros de construção naval.



A base de licitação da parcela com 22 mil metros quadrados para construção, contígua à estrada nacional 237, é de 962 mil euros. Em 2009, esteve nas mãos da Câmara por 1,5 milhões de euros.



"Considerando o contexto local trata-se duma boa localização com um clima de sossego e tranquilidade. O estacionameno é fácil e ao nível de transportes existe o ferry para Aveiro / Ílhavo com carreiras regulares durante o dia", refere o anúncio que promove a licitação.



O terreno reverteu para o Estado por dívidas à Segurança Social dos antigos estaleiros.



O município de Aveiro, em julho de 2009, quando era presidente Élio Maia, chegou a deliberar a aquisição da área em causa, ao tempo com um valor de 1,496 milhões de euros. Ainda foi noticiada a existência de um pretenso investidor com interesse na área dos desativados estaleiros num complexo turístico e residencial sénior. Mas a Câmara acabaria por desistir do negócio em 2014, já no consulado de Ribau Esteves.



A parcela que engloba o edificado ficou na posse do BCP. No início de 2016 esteve à venda por 2,5 milhões de euros para hotel, turismo ou equipamento similar.



Os edifícios, abandonados, tem uma área de implantação de 10.000 m2, estando inseridos num terreno plano de cerca de 50.000 m2.



Os potenciais interessados eram atraídos para um "conjunto único pela sua localização, confinante com a Ria de Aveiro, com pequena praia, e com elevado potencial turístico e paisagístico".



São Jacinto, referia o anúncio, "possui uma beleza natural fantástica, tem um património florístico e faunístico incomparável e uma praia atlântica com longo areal e excelentes condições para a prática de surf e para longas caminhadas".