Apesar da forte agitação marítima, que obrigou a fechar a barra do Porto de Aveiro a toda a navegação,não há registo de danos materiais ou pessoais nos aglomerados urbanos das praias da região de Aveiro mais expostas à ondulação.



Em Vagos, o presidente da edilidade partilho fotografias da praia da Vagueira, mostrando-se satisfeito com a eficácia dos trabalhos de defesa da costa.



"As obras que têm sido feitas nos últimos anos e que ainda continuam, têm aumentado a resiliência do nosso território. Isto é o claro sinal que os territórios têm que implementar medidas de combate e mitigação das alterações climáticas", refere Silvério Regalado.



O edil lembra que o município de Vagos "tem cumprido o seu papel e o facto é que esse trabalho tem tido um impacto favorável na atractividade do nosso território."



A Norte, em Ovar, o Furadouro tem sido, nos últimos anos, o ponto mais crítico de galgamentos e em Esmoriz não raro ocorrem inundações de casas mais próximas da costa.



No entanto, para já, não existem ocorrências fora do normal. Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, elogiou "o trabalho extraordinário" dos meios da Proteção Civil que estão em prontidão.



A maior preocupação este fim de semana prendia-se com a segurança das pessoas que não resistem à tentação de observar a agitação marítima mais de perto.



Na região, os bombeiros levam já muitas dezenas de saídas para inundações de estruturas e quedas de árvores e outros elementos provocadas pelo vento forte, bem como alguns acidentes rodoviário, mas sem consequências pessoais graves.