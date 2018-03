Futebol / CdP: Gafanha empata a zero, Águeda perde em casa com o Lusitano 11 mar 2018, 17:25 O Gafanha empatou a zero no reduto do Sertanense a contar para a jornada do Campeonato de Portugal, Série C.



A formação orientada por André David segue em quatro lugar, com 42 pontos.



O Águeda perdeu em casa com o Lusitano por 0-1 , que segue em segundo lugar (52 pontos). E o Anadia derrotou no seu terreno o Águias do Moradal por 4-3 (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

