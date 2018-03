O Beira-Mar somou em Bustelo, este domingo, a segunda vitória consecutiva na 23ª jornada do principal campeonato distrital de futebol de Aveiro, que ficou selada com uma goleada (0-4).



Ficha e vídeo aqui



Os locais, mais adaptados ao sintético, viram, no entanto, a vida complicar-se aos 15m, por força da expulsão do avançado Napoleão, após travar a ´arrancada´ de Letz.



O Beira-Mar, com Pedro Moreira de regresso após lesão e Aranha no banco, colocou-se em vantagem aos 21 m, quando Alex, desmarcado por Artur, rematou em jeito.



A equipa da casa ainda teve uma reação positiva, mas haveria de sofrer o segundo golo aos 34m numa desatenção defensiva, que Artur aproveitou, atirando para o fundo da baliza.



O último lance de perigo da primeira parte pertenceu ao Bustelo, numa bola lançada do meio campo, obrigando João Figueiredo, um pouco adiantado, a recuar para evitar o pior.



O Beira-Mar consentiu, com naturalidade, algum domínio aos locais no início da segunda parte, gerindo a vantagem alcançada num terreno difícil e condições climatéricas adversas.



O guardião aveirense foi colocado em sentido, quando teve de fazer um desfio apertado para canto.



Do lado contrário, Marcelo também teve de mostrar atributos num remate surpresa de Alex.



Aparício é que não desperdiçou a oportunidade de fazer o 0-3 com o guarda-redes da casa, desta vez, a ficar mal na fotografia.



A defesa local voltou a comprometer num lance confuso. Aranha aproveitou para dilatar o resultado numa tarde de muita eficácia dos visitantes, ao contrário do que tem sucedido.



Na classificação, o Beira-Mar (434 pontos) reduziu a diferença para o São João de Ver (47 pontos), que perdeu em Albergaria-a-Velha por 3-1.



O Lamas ganhou na Vista Alegre por 1-0 seguindo em quatro lugar (43 pontos).



O Lourosa passeou em Famalicão (0-4), somando mais três pontos na liderança (58 pontos).



Classificação e resultados aqui.



Declarações



"O jogo ficou marcado pela expulsão, não tenho bem a perceção se é bem expulso. O Beira-Mar foi extremamente feliz, teve mais bola. Não precisou de se esforçar muito. Também cometemos erros defensivos. É um resultado justo, mas excessívo.

Temos queixas da arbitragem, após a expulsão, num lance que nos parece passível de grande penalidade a nosso favor" - Miguel Oliveira, treinador do Bustelo.



"A expulsão tem alguma influência na expulsão, mas parece correta, o nosso jogador ia fazer golo.

Poderíamos ter ganho por mais. Saio satisfeito, num campo difícil e perante uma boa equipa.

Um resultado importante. Estamos pressionados para continuar a vencer, porque no balneário ainda acreditamos que podemos vamos ganhar qualquer coisa nesta época" - Cajó, treinador do Beira-Mar.

(em atualização)