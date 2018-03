Os governantes nunca se preocuparam em apoiar qualquer medida que visasse os interesses culturais de verdadeira importância.



Cristiano Jesus *



Anadia, isto é uma declaração de óbito! É sabido o desejo cego de Anadia ambicionar ser Capital Europeia do Desporto em 2020. Isto não é senão o reflexo directo das políticas limitadas presentes, desde sempre, no parlamento constituinte da assembleia de Anadia.



E os governantes regojizam-se com os destaques e distinções supérfluas que vão enchendo a prateleira do orgulho balofo de Anadia, que mais servem para apanharem pó que outra coisa.



Afirmo que Anadia nunca se deu ao luxo de sonhar com o quer que fosse. Limitou-se a ser aquilo que sempre foi: uma tradição saudosista e sentimentalista do vinho e do desporto. Tudo em suposta honra dos valores da Bairrada, mas esses valores estão gastos e ultrapassados.



Eu proponho uma remodelação, uma transformação, na realidade um corte com a tradição. Se noutras cidades se sonha com uma contracultura que consiga fazer frente aos lóbis que vão manipulando as instituições culturais, aqui apenas exijo a existência de cultura.



Mas olhar para a Cultura em Anadia é como encarar um fantasma e nada disto surpreende, porque os nossos governantes têm-se revelado mestres na arte da dissimulação, apresentando-nos pomposos eventos culturais, embora todos eles sejam propaganda política mascarada de Cultura.



Se ouvimos falar em Arte, ela está subjugada à tradição da terra. Se ouvimos falar em Literatura, tem de respeitar o bom nome da terra. Se ouvimos falar em Fotografia, tem de retratar com elegância o aspecto mórbido da terra. Se ouvimos falar em Música... já não ouvimos, porque permitiram que ela se extinguisse. Na verdade, tentaram que ela nunca existisse. Foi sempre um sector posto de lado, porque nada tinha que ver com vinho e desporto. Os governantes nunca se preocuparam em apoiar qualquer medida que visasse os interesses culturais de verdadeira importância. Apenas procuram remodelar o exterior da Biblioteca Municipal, para que quem passe ache que a Cultura está de boa saúde nesta cidade, mas ela está bem apodrecida. Anadia é um sítio que se revelou inóspito à sua presença.



Por outro lado, não culpo só todos os governos que orientaram mal Anadia, culpo também a minha geração, a juventude, que se deixou morrer perante esta forma de governar que nunca zelou pelos seus interesses.



A minha geração que pouco se inquietou com o nada que foi existindo nesta cidade e está a envelhecer mal; que se tornou ociosa, escrava e submissa.



Não é de descontos inúteis que necessitamos, mas sim de coisas que realmente importem. Podiam existir cursos de iniciação à fotografia e serigrafia, oficina de artes / ateliers, lugar para o cinema de autor, leituras de poesia, conferências, espaço para expor o trabalho de artistas emergentes, sem que tal caísse numa coisa saloia, como são, por exemplo, os concursos que vão acontecendo, sempre vergados à tradição.



O ar aqui sufoca e a visão torna-se turva. Mirar outros horizontes tornou-se uma obrigação.



Todos assumiram, naturalmente, a ausência de Cultura em Anadia, por isso, deixaram de se questionar porque não acontece nada nesta cidade. Deixaram também de acreditar em alguma mudança.



E como, hoje em dia, as revoluções já não acontecem, porque além de estarem todos muitos ocupados a olharem para os seus ecrãs, também têm medo de tomar uma verdadeira atitude, por isso, as coisas foram-se mantendo iguais. Aceitaram a morte da Cultura.



Declaro, portanto, óbito a esta cidade. Eu tenho 21 anos e o meu nome é Cristiano Jesus!



* Formado em artes visuais, estudante do ensino superior (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).