A Câmara de Estarreja vai dotar os estabelecimentos de ensino locais de uma rede de mediadores profissionais de capacitação para o sucesso escolar.



O programa será desenvolvido no âmbito de um protocolo a celebrar com a associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social aprovado pelo executivo.



As ações a colocar em prática com o agrupamento de escolas passam pela prevenção, mas também a minimizar factores tidos como de risco, fomentando a proteção do aluno.



O programa irá, por outro lado, induzir factores externos de sucesso na escola, envolvendo ainda as famílias.



Podem assumir o papel de mediadores psicólogos, assistentes sociais, professores e outros técnicos da área da educação que prestam apoio na sinalização de riscos e identificação de sinais de alerta, preparando a intervenção necessária junto de alunos e famílias.



Para a Câmara local, o Agrupamento de Escolas de Estarreja "reúne especiais competências no dominício técnico pedagógico para desenvolver tal projeto", aproveitando a experiência da EPIS que no distrito de Aveiro atua em Ovar e Oliveira do Bairro.



A iniciativa contará com uma dotação de 20 mil euros para apoiar a sua execução, verba a atribuir às escolas.