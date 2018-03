Ovar: Vereadores do PS solicitam melhoramentos dos sanitários que servem coletividades náuticas no Carregal 10 mar 2018, 23:30 Os eleitos do PS na Câmara de Ovar pediram a realização de obras de melhoramentos no porto de recreio do Carregal, nomeadamente nos sanitários que servem as coletividades náuticas ali instaladas, algumas das quais com atividades de formação de vela.



"Todos os anos, no inverno, estas instalações são inundadas pela água da Ria, causando prejuízos às associações e uma enorme desmotivação a quem ali trabalha, sejam dirigentes, sejam os atletas", alertou o vereador Vitor Amaral.



O assunto foi colocado pelo PS na última reunião do executivo. "Sabemos que se tem vindo a aguardar que se faça o desassoreamento da Ria, mas é imperioso que se tomem algumas medidas que diminuam estas consequências", pediu o autarca socialista.



De acordo com o mesmo eleito, os balneários "não têm qualquer dignidade, nem oferecem o mínimo de condições", pelo que se deveria o mais rápido possível "proporcionar as condições mínimas às muitas dezenas de atletas que ali praticam desporto náutico."



A presidência disse na resposta aguardar pedidos das coletividades nesse sentido. "Fomos informados que o assunto respeitante aos balneários será analisado no âmbito do apoio associativo quando chegar à Câmara um pedido formal da associação proprietária do espaço", referiu Vitor Amaral no balanço da sessão do executivo.

