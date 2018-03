Andebol / Primeira divisão: Artística e São Bernardo com ronda vitoriosa 10 mar 2018, 22:47 Em Lisboa, jogo muito equilibrado entre Boa Hora FC e AA Avanca, que terminou com a margem mínima no placar, a 23-24. A formação de Luís Santana esteve muito bem ofensivamente e os pupilos de Carlos Martingo uns furos abaixo, saíram mesmo para o intervalo a perder por 15-14. No segundo tempo, a Artística conseguiu recuperar e após diversas cambalhotas no marcador, venceu por um golo, dando os três pontos à turma de Avanca.



Com alguma supresa, o CD São Bernardo bateu o AC Fafe, em casa, por 31-24, embora continue no último lugar do Campeonato Andebol 1 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)