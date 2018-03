Propostas 23 Milhas - Ílhavo 10 mar 2018, 20:26 A programação do 23 Milhas, em Ílhavo, leva ao principal palco da cidade Sérgio Godinho. 17 de Março de 2018, Sábado | 21:30

Casa Cultura Ílhavo

Sérgio Godinho | música

É impossível falar de música em Portugal sem falar no seu nome. É o escritor de canções, o homem bom, o poeta cantor das portuguesices, não há quem não saiba cantar que hoje lhe soube a pouco ou que é o primeiro dia do resto da sua vida.



24 de Março de 2018, Sábado | 21:30

Fábrica Ideias Gafanha Nazaré

Altos e Baixos | comédia

Além de terem dado o nó na “vida real”, Daniel Leita~o e Joana Marques foram a dupla protagonista, durante três anos, do programa Altos e Baixos, no Canal Q. Ali, reuniram, esmiuçaram, escalpelizaram momentos memoráveis e/ou (in)felizes.

