Descubra o birdwatching e tudo o que a natureza tem para lhe oferecer em Estarreja, um dos destinos mais interessantes para a observação de aves.



O BioRia, em parceria com a Birds & Nature Tours Portugal, vai promover dois cursos de birdwatching, de iniciação e intermédio.



A observação de aves está ao alcance de qualquer pessoa que aprecie o contacto com a natureza. Aprender as técnicas de identificação de aves e compreender os seus comportamentos são os principais objetivos da formação que terá dois módulos em épocas distintas.



O primeiro módulo será realizado nos próximos dias 24 e 25 de março e o segundo nos dias 13 e 14 de outubro, permitindo aos participantes observar espécies completamente distintas quer nos Percursos BioRia quer na Ria de Aveiro, já que as formações contemplam visitas a outros locais importantes da laguna.



Calendário



- Curso de Iniciação ao Birdwatching – Módulo I: 24 e 25 de março 2018

- Curso Intermédio de Birdwatching – Módulo II: 13 e 14 de outubro 2018



Parte prática: Percursos BioRia e Ria de Aveiro

Parte teórica: Centro de Interpretação



BioRia (Salreu)



Preço: 60 euros (uma inscrição); 50 euros (cada inscrição, no caso de duas ou mais inscrições)

Carga horária: 16 horas

Mais info programa: http://www.birds.pt/files/CursoInicBirdwatchingBioria2018.pdf



