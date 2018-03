Cajó já a pensar na nova época sem "desfocar" o empenho no que resta da atual 10 mar 2018, 19:54 Cajó confirmou que recebeu um voto de confiança para permanecer à frente do Beira-Mar na próxima época, numa altura em que a distância para o líder do campeonato distrital refreou as expetativas.



"Fico satisfeito por o trabalho ser do agrado. Estamos realmente a preparar o próximo ano, este sinal de continuidade é muito importante para tomarmos boas decisões, estarmos mais fortes", referiu em declarações partilhadas pelo Facebook do clube.



Um comentário "sem desfocar" a necessidade da equipa manter "um trabalho contínuo, de melhorar dentro do campo, que tem de se notar este ano."



Além disso, acrescentou o técnico aveirense, "ainda faltam muitos jogos" e o objetivo passa por "melhorar significativamente a posição". Notou também que "ainda é possível matematicamente" chegar à meta traçada, que seria a promoção. Portanto, "há muita coisa para conquistar".



A vitória caseira com a Ovarense quebrou uma série negra de resultados que dá novo alento à deslocação a Bustelo (23ª jornada) a disputar em campo sintético e previsivelmente mau tempo. "Regressámos às vitórias, ganhámos já duas vezes ao Bustelo, para o campeonato e para a Taça, mas em casa deles é totalmente diferente, quase nenhuma equipa lá ganhou", lembrou Cajó esperando empenho forte da equipa para trazer mais três pontos. Além do mais, só vencendo se poderão abrir "novas oportunidades". O Bustelo vem de uma derrota pela margem mínima no reduto do líder Lourosa.

