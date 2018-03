Estratégia turística de Anadia até 2027 aposta no enoturismo (Ag. Lusa) 10 mar 2018, 19:28 A presidente da Câmara, Teresa Cardoso, revela que "para a elaboração deste documento foram contactados por equipas internas da Câmara os mais diferentes agentes económicos, desde a restauração, hotelaria, termalismo, produtores, juntas de freguesia e outros que responderam a um inquérito e partilharam sobre as ideias do que desejariam que se proporcionasse no futuro para este setor importante".



A autarca reconhece que o novo Plano "não é um documento que traga algo inovador", servindo antes como um roteiro para "trabalhar de forma inovadora e criativa" as diferentes ofertas turísticas do concelho (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)