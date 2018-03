Chuva e vento ´forçam´ empate a zero no Oliveirense - Famalicão (Record) 10 mar 2018, 19:09 A Oliveirense e o Varzim empataram este sábado 0-0 em jogo da 28.ª jornada da 2ª Liga, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, onde a chuva e o forte vento dificultaram a ação das equipas.



Mesmo assim, foram várias as oportunidades para desfazer o nulo, num jogo que ficou marcado pelo equilíbrio e pela entrega física dos intervenientes. O Famalicão é 10º com 39 pontos. A Oliveirense segue em 15º lugar, com 33 pontos (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

