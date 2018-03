Risco de inundações na Bacia do Vouga 10 mar 2018, 16:58 A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), através dos seus comandos distritais, reforçou o acompanhamento operacional das bacias hidrográficas que historicamente poderão registar situações de cheia. Especial atenção está a ser dedicada às bacias do Tejo, Vouga (Águeda) e Douro (Tâmega), assim como todas as dos restantes afluentes a norte do Tejo. A ANPC dá conta do reforço das medidas que deverão ser observadas pelos cidadãos nas zonas potencialmente afetadas, designadamente retirar das zonas confinantes, normalmente inundáveis, equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens. Mas também colocar os animais em locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas zonas que serão provavelmente inundáveis e não atravessar com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

