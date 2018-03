Filme do festival AVANCA premiado 10 mar 2018, 16:51 O filme rodado durante o Festival de Cinema AVANCA “Antes que a Noite Venha / Falas de Antígona” ganhou o Prémio Melhor Direção de Fotografia em curta-metragem na gala dos prémios da Associação de Imagem Portuguesa (AIP). É a segunda distinção atribuída a esta obra cinematográfica de Joaquim Pavão, que foi produzida pelo Cine-Clube de Avanca, Fugir do Medo e Filmógrafo. O filme foi rodado durante a 20ª edição do Festival Internacional de Cinema AVANCA, integrando o espaço “Creative Film Workshops / Oficinas de Criação Filmica”. “Antes que a Noite Venha / Falas de Antígona” fala-nos de uma mulher que nos acompanha há vinte e cinco séculos, desde que Sófocles a apresentou à democracia ateniense, nas Grandes Dionisíacas.Esta história imortal, na versão de Eduarda Dionísio, transporta-nos à intimidade da mulher-heroína-irmã. A mulher que ousa desafiar um déspota, na defesa da lei suprema do amor revela-nos, talvez, os contornos do Estado Democrático. Neste filme, José Oliveira é o diretor de fotografia também premiado pela associação dos profissionais portugueses desta arte. Fundada em 1998, a AIP reúne em Portugal os diretores de fotografia do cinema português, atribuindo em cada ano os prémios aos melhores trabalhos cinematográficos do ano. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

