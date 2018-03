A GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro e do Destacamento Territorial de Ovar, realizou uma ação de fiscalização nos esteiros da ria de Aveiro, nomeadamente na localidade de Canelas, em Estarreja, onde detetou quatro pescadores ilegais e apreendeu 2,5 quilos de meixão (enguia larvar), uma espécie protegida.



Durante a "Operação Meixão", foram interceptados três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 27 e os 48 anos.



A Guarda informa também que procedeu à elaboração de dois autos de notícia e apreendeu ainda cinco artes de pesca, duas peneiras para acondicionamento do meixão capturado e diverso material usado na pesca ilegal desta espécie.



"O meixão apreendido corresponde a cerca de 10 mil espécimes, com um valor estimado de 1.500 euros no mercado nacional, podendo, no mercado final (países Europeus e Asiáticos), atingir um valor de mais de 17.500 euros", refere um comunicado.



A enguia europeia (anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução no número de efetivos em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie.