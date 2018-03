Deputados do PSD Amadeu Albergaria e Ulisses Pereira questionam governo sobre eliminação do “pórtico do estádio” 09 mar 2018, 16:04 O conhecido como “pórtico do estádio”, colocado na A25 à entrada de Aveiro volta à ordem do dia com uma pergunta subscrita pelos deputados do PSD Amadeu Albergaria e Ulisses Pereira, questionando o governo se tem conhecimento da posição do PS local, assumida na última assembleia municipal. Os parlamentares social democratas reiteram que o pagamento de portagens naquele local é uma “aberração”.



A pergunta agora entregue questiona a tutela sobre se vai cumprir as resoluções da Assembleia da República, que apontam no sentido da eliminação do pórtico, interrogando se o governo tem conhecimento da posição do Partido Socialista de Aveiro, se concorda com ela ou se “há dois partidos socialistas”.



“O pórtico colocado na A25 à entrada da cidade de Aveiro acarreta repercussões negativas no crescimento económico aveirense e traduz-se numa carga injusta e injustificável sobre todos os que circulam diariamente na malha urbana de Aveiro” – sustentam os deputados do PSD Amadeu Albergaria e Ulisses Pereira, notando que a Assembleia Municipal de Aveiro voltou a colocar o assunto na ordem do dia, “juntando, em uníssono, os diversos partidos representados naquele órgão e levando o presidente da Câmara local a anunciar para breve uma interpelação ao governo”.



No texto que suporta a pergunta os deputados aveirenses sublinham que a eliminação deste pórtico é um anseio que vem de 2012, tendo sido objeto de diversas iniciativas parlamentares, entre as quais a aprovação de um projeto de resolução dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, recomendando ao governo que retire a cobrança de portagem na A25 naquele local, pondo fim “à colocação aberrante de um conjunto de pórticos em torno da cidade de Aveiro”.



Para os subscritores da pergunta, a localização dos pórticos para cobrança de portagens que envolvem a cidade de Aveiro “é por todos reconhecida como aberrante, criando uma situação única no País e profundamente lesiva dos interesses de todos aqueles que vivem ou se deslocam diariamente para Aveiro”. Na mesma sustentação, faz-se notar que estamos a falar de circuitos essencialmente urbanos, cujos cidadãos de Aveiro há muitos anos utilizam na sua vida quotidiana, o que é bem comprovado por um deles ter apenas 600 metros, como é o caso do pórtico localizado na A25, entre Esgueira e Aveiro Nascente, aquele que é conhecido pelo “pórtico do Estádio”.



“Aveiro é a única cidade do País a possuir uma via intraurbana com portagem. Seria o mesmo que portajar a Segunda Circular em Lisboa ou a VCI no Porto, ou o acesso aos Estádios do Sporting, do Benfica ou do FC Porto. Acresce que o pagamento de portagens nas SCUT aumentou de forma muito significativa a utilização da EN 109 e de arruamentos interiores das freguesias de Cacia e Esgueira” – concluem os deputados Amadeu Albergaria e Ulisses Pereira. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

