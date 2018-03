A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou a detenção de um sexagenário por crimes burla, extorsão e furto qualificado, ao fazer-se passar por advogado.



Segundo nota do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro, a detenção ocorrem em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária competente.



O homem é suspeito da autoria dos crimes de burla, de extorsão e de furto qualificado.



"O detido, num espaço de diversão, travou conhecimento com a vítima, fazendo-a crer estar perante um profissional liberal, desenvolvendo depois uma relação próxima, que conduziu à obtenção de uma quantia monetária elevada, mediante a criação da convicção de que passava por dificuldades económicas momentâneas", refere o comunicado.



Ainda segundo a PJ, posteriormente, perante a recusa da vítima em lhe entregar novos valores, o suspeito alterou a sua conduta, "vendo satisfeitas tais exigências face ao receio que causou com a ameaça velada de era uma pessoa vingativa."



A vítima, desempregada, foi, assim, forçada a entregar as poupanças de que dispunha, "no valor de algumas dezenas de milhares de euros, ficando assim em precária situação económica."



O detido, com 61 anos, já com antecedentes criminais por crimes similares, vai ser presente às Autoridades Judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.