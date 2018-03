Mau tempo obriga a adiar animação ´Artes no canal´ 09 mar 2018, 09:29 Tendo em conta a previsão de mau tempo para o próximo sábado, 9 de março, a animação prevista para o ´Artes no Canal´, evocativo do Dia Internacional da Mulher fica sem efeito, informou esta manhã a edilidade aveirense. De acordo com informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se para os próximos dias um agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente precipitação forte, trovoada, intensificação do vento com possibilidade de registo de fenómenos extremos, e agravamento da agitação marítima em toda a costa. A Câmara sublinha a importância de a população seguir os conselhos da Proteção Civil. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

