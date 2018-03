350 mil euros de apoios municipais para associações de pais do concelho de Ílhavo 08 mar 2018, 23:05 A Câmara de Ílhavo formalizou 19 acordos de colaboração com as Associações de Pais do concelho, num investimento que ronda os 350 mil euros, que são disponibilizados para o presente ano letivo.



A verba permite às Associações de Pais "uma gestão das suas estruturas, dos seus compromissos e encargos com atividades ligadas, muito particularmente, ao pré-escolar e ao 1º ciclo, seja ao nível dos serviços auxiliares, seja ao nível das atividades extracurriculares."



Neste mandato, a Câmara Municipal de Ílhavo introduziu a novidade de protocolar igualmente acordos com as Associações de Pais das escolas EB 2,3 e Secundárias apesar de tal não ser da sua responsabilidade legal.



"Os protocolos celebrados são o resultado de um trabalho intenso desenvolvido numa relação estreita entre a Câmara Municipal de Ílhavo e todas as Associações de Pais num modelo que se afigura eficaz, mesmo que merecedor de alguns ajustamentos futuros, nomeadamente no que diz respeito à dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) que, no próximo ano letivo, serão promovidas, na integra, pela autarquia, dispensando as associações dessa responsabilidade", refere a nota de imprensa da edilidade.

