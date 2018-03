Cinco pessoas detidas por maus tratos a idosos 08 mar 2018, 17:49 O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de São João da Madeira, no dia 5 de março, constituiu arguidos três homens e duas mulheres pela prática do crime de maus tratos a idosos.



As pessoas em causa, com idades compreendidas entre os 85 e os 40 anos, são residentes nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Estarreja e Albergaria-a-Velha.



"No âmbito de uma investigação em que indivíduos tomavam conta de idosos, sujeitando-os a más condições de higiene e de habitabilidade, resultou na realização de quatro buscas, tendo sido apreendido uma arma de fogo, três armas brancas e cinco computadores", refere a GNR.



Ainda de acordo com a Guarda, "no decorrer das diligências foram ainda encontradas receitas médicas em branco e vinhetas falsas, as quais eram utilizadas para obterem ilegalmente comparticipações do Serviço Nacional de Saúde, assim como, foi encontrado um cunho e contra cunho de selo branco de notariado, utilizado para falsificar documentos oficiais." O esquema deu nas vistas quando um dos envolvidos fazia saber que tomava conta de idosos e começou a ser solicitado por vizinhos. Depois, passou mais idosos para casas de terceiros que facilitavam camas e também ajudavam nos cuidados.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.



A ação contou com o apoio de técnicos da Segurança Social de Aveiro, que encaminharam os cinco idosos para instituições.

