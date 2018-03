Murtosa: Concerto de marimba 08 mar 2018, 15:01 A COMUR-Museu Municipal da Murtosa recebe, no dia 16 de março, pelas 21:30, um concerto de marimba de Jonathan Silva, integrado no ciclo “Música no Museu”. O jovem músico murtoseiro interpretará obras de P. Glass, J. Schwantner, P. Hurrel, C. Deane, G. Apperghis, entre outros. O ciclo “Música no Museu” é organizado pelo Município da Murtosa e traz, mensalmente, ao auditório da COMUR-Museu Municipal, concertos acústicos e intimistas, de entrada livre. Mais info facebook.com/municipiodamurtosa



Receba alertas de eventos culturais e propostas de lazer pela Newsletter Follow Aveiro » link´s para info útil | link´s to useful info. Mais um serviço NotíciasdeAveiro.pt



Subscrever a mailing list aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)