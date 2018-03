O distrito continua a garantir peso expressivo ao distrito de Aveiro com 13% do total de exportações nacionais. No campo das importações a quota aveirense é de 7% no total do país.



O estudo identifica casos em que é possível substituir o peso da importação pela produção local ou nacional. Reduzir as importações e aumentar as exportações é o foco do estudo que vê o saldo positivo da balança comercial do distrito como indicador do que caminho que é necessário fazer (ler artigo).